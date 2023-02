Sci di fondo, Francesco De Fabiani non farà skiathlon e 15 km ai Mondiali: “Non avrei possibilità” (Di martedì 21 febbraio 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Sulle nevi di Planica (Slovenia) andrà in scena l’edizione 2023 dei Mondiali di sci di fondo, inseriti all’interno della più ampia rassegna iridata di sci nordico, in riferimento alle gare di combinata nordica e di salto con gli sci. Parlando del fondo, indubbiamente Federico Pellegrino è il riferimento assoluto tra le fila azzurre per la sprint, mentre Francesco De Fabiani cercherà di stupire, scegliendo in maniera oculata a quali gare partecipare per centrare le medaglie iridate. A definire gli obiettivi di questa rassegna, è stato proprio l’atleta del Centro Sportivo Esercito che, reduce dal ritiro in Val Pusteria prima di trasferirsi in Slovenia, ha rivelato sul sito personale quali sono i suoi programmi. Il primo impegno dell’azzurro sarà nella sprint del ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Sulle nevi di Planica (Slovenia) andrà in scena l’edizione 2023 deidi sci di, inseriti all’interno della più ampia rassegna iridata di sci nordico, in riferimento alle gare di combinata nordica e di salto con gli sci. Parlando del, indubbiamente Federico Pellegrino è il riferimento assoluto tra le fila azzurre per la sprint, mentreDecercherà di stupire, scegliendo in maniera oculata a quali gare partecipare per centrare le medaglie iridate. A definire gli obiettivi di questa rassegna, è stato proprio l’atleta del Centro Sportivo Esercito che, reduce dal ritiro in Val Pusteria prima di trasferirsi in Slovenia, ha rivelato sul sito personale quali sono i suoi programmi. Il primo impegno dell’azzurro sarà nella sprint del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidaTVPlus : 21-02-2023 20:15 #RaiSport Sci di Fondo. Mondiali Planica: Cerimonia di Apertura #Sci #Sport #StaseraInTV - avventurosara : RT @girovagate: Siete mai stati a ??San Vigilio di Marebbe?? in Alto Adige?! Posto favoloso dove sciare o fare sci di fondo??. Ne ho parlat… - FondoItalia : Sci di Fondo - Mocellini c'è: dopo l'infortunio pre Dobbiaco, l'azzurro è pronto per la sprint di Planica - FondoItalia : Sci di Fondo - De Fabiani pronto per il Mondiale di Planica: 'Sto piuttosto bene, ma niente skiathlon e 15 km' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Mi Ritorni in Mente - Quel week end perfetto per il debutto di Planica sul grande palcoscenico. E da domani è di nuovo deb… -