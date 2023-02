Sci di fondo, fra gli uomini Planica 2023 sarà un Mondiale o un campionato nazionale di Norvegia disputato sulle Alpi? (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla luce dei connotati assunti dalla Coppa del Mondo maschile di sci di fondo, nel giorno in cui cominceranno i Mondiali di Planica 2023, sorge spontanea una riflessione. La Norvegia può spadroneggiare al punto tale da monopolizzare tutti i quattro podi iridati individuali? L’eventualità è difficile, ma neppure impossibile. Già arrivare a ipotizzare uno scenario del genere è incredibile, eppure non si può escludere a priori. D’altronde la Norvegia ha occupato più del 70% dei posti sul podio a disposizione nel massimo circuito, senza però schierare sempre e comunque i propri migliori atleti. Cosa accadrà quando “non si faranno prigionieri”, ovverosia quando saranno in palio le medaglie iridate? Sulla base dei format inseriti nel programma di Planica (ancora aderenti ai canoni del ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Alla luce dei connotati assunti dalla Coppa del Mondo maschile di sci di, nel giorno in cui cominceranno i Mondiali di, sorge spontanea una riflessione. Lapuò spadroneggiare al punto tale da monopolizzare tutti i quattro podi iridati individuali? L’eventualità è difficile, ma neppure impossibile. Già arrivare a ipotizzare uno scenario del genere è incredibile, eppure non si può escludere a priori. D’altronde laha occupato più del 70% dei posti sul podio a disposizione nel massimo circuito, senza però schierare sempre e comunque i propri migliori atleti. Cosa accadrà quando “non si faranno prigionieri”, ovverosia quando saranno in palio le medaglie iridate? Sulla base dei format inseriti nel programma di(ancora aderenti ai canoni del ...

