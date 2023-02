Schlein: “Chi porto sul camper del Pd? Meloni, perché bisogna conoscere i propri avversari per poterli battere” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Veniamo da epoche di grandi scontri e divisioni, non ce le possiamo più permettere. Noi dobbiamo mettere fine ai personalismi in questo partito e anche la conflittualità interna, che a volte è così forte che ci sottrae delle energie preziose per costruire un’alternativa alle destre. Motivo per cui porterei anche Giorgia Meloni, perché bisogna conoscere i propri avversari per essere efficaci nel batterli alle prossime elezioni, sperando anzi di riuscire a far cadere prima questo governo che sta facendo così male all’Italia. Vorrei anche dirle una cosa, cioè che non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne”. Lo ha detto a Sky Tg24 ‘Il Confronto’ Elly Schlein, candidata alla segreteria del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Veniamo da epoche di grandi scontri e divisioni, non ce le possiamo più permettere. Noi dobbiamo mettere fine ai personalismi in questo partito e anche la conflittualità interna, che a volte è così forte che ci sottrae delle energie preziose per costruire un’alternativa alle destre. Motivo per cui porterei anche Giorgiaper essere efficaci nel batterli alle prossime elezioni, sperando anzi di riuscire a far cadere prima questo governo che sta facendo così male all’Italia. Vorrei anche dirle una cosa, cioè che non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne”. Lo ha detto a Sky Tg24 ‘Il Confronto’ Elly, candidata alla segreteria del ...

