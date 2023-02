Schiaffo allo zar Blitz di Biden a Kiev, abbraccio a Zelensky 'Uniti vinceremo' (Di martedì 21 febbraio 2023) Visita a sorpresa del presidente americano nel Paese in guerra 'Siete eroici, Mosca ha fallito'. Promosso un nuovo pacchetto di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Visita a sorpresa del presidente americano nel Paese in guerra 'Siete eroici, Mosca ha fallito'. Promosso un nuovo pacchetto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Schiaffo allo zar Blitz di Biden a Kiev, abbraccio a Zelensky 'Uniti vinceremo' - MisterCariola : Secondo me c'è un partito al governo in cui giocano sempre allo schiaffo del soldato e sotto stanno sempre gli stessi due. - Ao_estica_zz : RT @Lulu_larossa: @Ao_estica_zz Oltre allo schiaffo è caduto pure male… qualcuno sa come sta? ?????? - Lulu_larossa : @Ao_estica_zz Oltre allo schiaffo è caduto pure male… qualcuno sa come sta? ?????? - cavzwoos : @simonevitali85 Non hai capito una sega!!!ma ancora questa gente qua può parlare? Guardati allo specchio e datti uno schiaffo!! -