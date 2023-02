Scherma, Mariaclotilde Adosini vince con un errore dell’arbitro e torna in pedana: «Giusto così, il risultato non conta» (Di martedì 21 febbraio 2023) Sul punteggio di 13 a 11 per la francese Juliette Baudinot, l’arbitro assegna alla bergamasca due punti. La vittoria finale all’avversaria. «Bisogna seguire il cuore». La standing ovation del palazzetto e i complimenti di Laura Flessel, ex campionessa della spada ed ex ministro dello sport francese Leggi su corriere (Di martedì 21 febbraio 2023) Sul punteggio di 13 a 11 per la francese Juliette Baudinot, l’arbitro assegna alla bergamasca due punti. La vittoria finale all’avversaria. «Bisogna seguire il cuore». La standing ovation del palazzetto e i complimenti di Laura Flessel, ex campionessa della spada ed ex ministro dello sport francese

