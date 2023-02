(Di martedì 21 febbraio 2023) 36: tanti sono gliche andranno a disputare le prove didelale a. Insono tali per il fioretto maschile e femminile, mentre inlo sono per la spada maschile. Nella capitale egiziana si va dal 23 al 26 febbraio, in terra tedesca dal 23 al 25. Partendo dal, gli uomini schierati saranno Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli. Di questi, Garozzo, Foconi, Bianchi e Marini disputeranno anche la gara a squadre. Quanto alle donne, invece, vedremo Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scherma: 36 azzurri di scena tra Egitto e Germania questa settimana - Jobbo2417 : @JoseNFT2 Palmarès Joselito : Medaglia D'Oro Sci Tonale , Secondo posto Sci provinciale , Medaglia D'Oro torneo sch… - gianmilan76 : Break sulla scherma (e che scherma!): ore 19 su #Eurosport1 semifinali (highlights) e finali complete del GP FIE di… - LaVocedellIsola : Scherma, Cus Catania vicecampione d’Italia a Squadre Under 14 - Agenzia_Italia : #Ucraina #Russia La storia degli schermidori Stanislav e Vadym, compagni d'oro e ora nemici ??… -

Altra settimana, altro weekend di Coppa del Mondo Assoluti per la, che si divide tra Egitto e Germania per un totale di 36 atleti in pedana. Al Cairo farà ... L'schiererà Guillaume Bianchi,...La kermesse ha stabilito il nuovo record di spettatori di sempre nella storia della Coppa, ... uno fra i più importanti tornei di tennis a livello internazionale, e il Grand Prix FIE di, ...

Scherma: Italia, i convocati per le tappe di Coppa del Mondo al Cairo e Heidenheim. 36 azzurri tra Egitto e Germania OA Sport

Coppa del Mondo: 36 azzurri in gara nel weekend tra Egitto e ... CONI

Scherma, weekend di gare di CdM: il fioretto fa tappa al Cairo, la ... SPORTFACE.IT

IL “GIRO D’ITALIA” DELLA SCHERMA ALLA BIT DI MILANO: “DAI ... Federazione Italiana Scherma

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI TALLINN 2023 ... Federazione Italiana Scherma

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Altra settimana, altro weekend di Coppa del Mondo Assoluti per la scherma, che si divide tra Egitto e Germania per un totale di 36 atleti in pedana.