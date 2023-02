Scherma Giovanile | agli Europei arrivano le prime medaglie per gli Azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tallinn – Un avvio spettacolare, con due ori e un argento. Comincia subito con grandi risultati il Campionato Europeo Cadetti di Tallin per l’Italia che festeggia due neo Campioni d’Europa Under 17: sono Leonardo Cortini nella spada maschile e Vittoria Pinna nel fioretto femminile, quest’ultima vincitrice di un derby tuttono in finale con la compagna Greta Collini che porta a casa l’argento. Nel complesso tre mede in questa prima giornata della kermesse continentale, che lancia un messaggio chiarissimo sulla forza dei Cadetti italiani, capaci di far suonare per ben due volte consecutive l’Inno di Mameli in Estonia. Il primo oro della spedizione azzurra e di tutta la competizione è di Leonardo Cortini che in finale, con il punteggio di 15-12. ha sconfitto il polacco Wojceiechowski. La sua corsa è iniziata, dopo un girone da 4 vittorie e 2 ...