"Scena agghiacciante". Pierpaolo, 27 anni, trovato morto in un lago di sangue: la scoperta choc

Choc a Pesaro, dove Pierpaolo Panzieri, 27enne incensurato, è stato trovato morto in un appartamento del centro storico. Il giovane era all'interno della sua abitazione di via Gavelli, una strada chiusa e stretta nella zona del conservatorio Rossini, dove si era trasferito da poche settimane. L'allarme è scattato quando il giovane non è stato visto a lavoro. È stato il padre, con il quale lavorava, ad avvisare il fratello e a chiederli di andare nell'appartamento per controllare che tutto fosse a posto. A questo punto il fratello ha contattato il padrone di casa per chiedere un secondo mazzo di chiavi. L'uomo ha detto al fratello di Pierpaolo Panzieri di non averlo, così il giovane ha sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento facendo la scoperta choc.

