Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Orari TV SBK 2023: GP di Australia, Phillip Island - infoitsport : SBK Phillip Island, Rinaldi: 'In gara mi giocherò il secondo posto' - Motorsport_IT : #WorldSBK | #PhillipIslandTest: Bautista chiude l’inverno da dominatore #WSBK - infoitsport : Test SBK Phillip Island - Day 2: Bautista é sempre N°1 - infoitsport : SBK 2023. Alvaro Bautista è il più veloce nei test di Phillip Island [GALLERY e TEMPI] -

Michael Ruben Rinaldi ha concluso i testdiIsland con il terzo tempo nella seconda giornata di collaudi, staccato di due decimi dall'incontenibile Alvaro Bautista che, come nel 2022, anche in questo scorcio di 2023 sembra fare ...I test aIsland non si sono conclusi nel migliore dei modi per Axel Bassani , che è stato lo sfortunato protagonista di un incidente con Danilo Petrucci alla curva 4. Caduta a parte , però, il ...

SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Phillip Island Motorsport.com - IT

SBK | Test Phillip Island: Toprak vola, ma Bautista incalza Motorsport.com - IT

SBK, Vierge distrugge la Honda nel turno del mattino a Phillip Island GPOne.com

SBK, Phillip Island: gli highlights della prima giornata di test GPOne.com

Test SBK Phillip Island - Day 1: brilla Razgatlioglu, ma Bautista ha il passo migliore - Dueruote Dueruote

Si è conclusa la seconda e ultima giornata di Test Ufficiali al Phillip Island Grand Prix Circuit in Australia. Il più veloce è stato il Campione del mondo in carica, Alvaro Bautista con il… Leggi ...Grazie al secondo crono, Andrea è il miglior italiano in Australia: "Belli i test, ma non vedo l'ora che cominci il weekend di gare: con la Yamaha sono un tutt'uno, sto crescendo di giorno in giorno" ...