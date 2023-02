Sbarco migranti a Salerno | in 15 respinti | ecco perché

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Non c'è l'obbligo di garantire protezione internazionale per i cittadini in fuga dall'Algeria, che non è uno Stato in cui sono in atto guerre o particolari emergenze umanitarie. Per questo 15 deigiunti ieri al porto di, a bordo della nave Eco Adriatica, sono stati colpiti da un provvedimento di respingimento. Significa che avranno 10 giorni di tempo per lasciare il territorio italiano. Rischiano l'arresto se fermati di nuovo. Questo è anche il motivo per il quale già questa mattina non c'è più nessuno in via dei Carrari, il centro che era stato individuato alla vigilia delle operazioni dicome primo punto di accoglienza prima di indirizzare iverso i cassa i centri di accoglienza destinati proprio alle persone in arrivo dalle emergenze umanitarie. Ed è lo ...