Sanremo: Schlein, 'mi è piaciuta canzone di Coma Cose, sono romantica' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Certo che ho seguito Sanremo, io ho un gruppo di ascolto di Sanremo dal 2009. Mi è piaciuta la canzone di Levante, di Elodie, di Coma Cose". E' una romantica allora? "Sì". Così Elly Schlein a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Certo che ho seguito, io ho un gruppo di ascolto didal 2009. Mi èladi Levante, di Elodie, di". E' unaallora? "Sì". Così Ellya Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciriderai : RT @isainsolia: Elly Schlein, giovane, preparata, appassionata, entusiasta e ha pure il gruppo d’ascolto per Sanremo, sapevo che potevo fid… - pensantiliberi : RT @isainsolia: Elly Schlein, giovane, preparata, appassionata, entusiasta e ha pure il gruppo d’ascolto per Sanremo, sapevo che potevo fid… - isainsolia : Elly Schlein, giovane, preparata, appassionata, entusiasta e ha pure il gruppo d’ascolto per Sanremo, sapevo che po… - Saratax7 : @volapuma2 @DarioNardella @pdnetwork @sbonaccini Meno male almeno Rai3. Su La7 a Piazza Pulita Schlein ogni settima… - OliverHutton_ : Votiamo il sondaggio in basso sulla canzone strappalacrime di #Sanremo2023 ? #Ucraina #KurtCobain #PrimariePD… -