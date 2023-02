Sanremo 2024, i primi annunci di Amadeus: 'Qualcosa di mai accaduto prima' (Di martedì 21 febbraio 2023) Sanremo 2023, un grandissimo successo, è finito da poco, neppure due settimane. Eppure è già tempo di pensare al prossimo anno. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico Amadeus , stamattina, in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 febbraio 2023)2023, un grandissimo successo, è finito da poco, neppure due settimane. Eppure è già tempo di pensare al prossimo anno. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico, stamattina, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... justalonern : RT @ansia_totale: Sanremo 2023: è finito da 10 giorni. Amadeus: domani andrà a scegliere gli abiti per Sanremo 2024. - xsjlences : non Amadeus che da domani inizia a spoilerare le cose per Sanremo 2024 quando Sanremo 2023 è finito da poco più di una settimana ?? - elebaromusica99 : @Ri_Ghetto Comunque è vero, in Italia non si smette mai di parlare del famoso Festival, ma noi intanto ci prepariamo per Sanremo 2024?? - heydeIilah : RT @GynkhoByloba: Chiello al Festival di Sanremo 2024 mio personale sogno - ii_minis : @xho Premio Bigazzi a Sanremo 2024 -