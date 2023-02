Sanremo 2023 | Madame mostra un livido sulla gamba | “Un morso dietro le quinte” | FOTO

Leggi su tpi

(Di martedì 21 febbraio 2023)un: “Unha postato unasui social in cuiuncoscia frutto di unricevutoledel Festival di. “Unallesanremese con unnero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram. “Still 4 in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male” ha aggiuntogiocando con il titolo della canzone in gara alla ...