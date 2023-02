Sanità, il Nursing Up: “Le violenze sugli infermieri dilagano, attendiamo dal Viminale chiarezza sui tempi dei presidi di sicurezza” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Due infermieri aggrediti in modo vergognoso e inaudito, uno di loro avrebbe addirittura riportato un grave trauma maxilo facciale, con ben 21 giorni di prognosi. La loro unica colpa? Non essere riusciti, nonostante ce l’abbiano messa davvero tutta, ne siamo certi, a salvare la vita di un 64enne giunto al “Vecchio Pellegrini” di Napoli già in arresto cardiaco. Brutalmente picchiati dal figlio dell’uomo, non hanno potuto nulla contro la sua furia cieca e inspiegabile”. La Campania e Napoli nello specifico, sono nuovamente teatro di vergognose aggressioni ai danni dei nostri operatori sanitari, esordisce Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, che aggiunge: “ma ciò che ci fa ancora di più preoccupare, oltre ai vili e inspiegabili fenomeni di violenza, è la tardiva risposta di un Ministero degli Interni che aveva inserito proprio il Vecchio ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) “Dueaggrediti in modo vergognoso e inaudito, uno di loro avrebbe addirittura riportato un grave trauma maxilo facciale, con ben 21 giorni di prognosi. La loro unica colpa? Non essere riusciti, nonostante ce l’abbiano messa davvero tutta, ne siamo certi, a salvare la vita di un 64enne giunto al “Vecchio Pellegrini” di Napoli già in arresto cardiaco. Brutalmente picchiati dal figlio dell’uomo, non hanno potuto nulla contro la sua furia cieca e inspiegabile”. La Campania e Napoli nello specifico, sono nuovamente teatro di vergognose aggressioni ai danni dei nostri operatori sanitari, esordisce Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, che aggiunge: “ma ciò che ci fa ancora di più preoccupare, oltre ai vili e inspiegabili fenomeni di violenza, è la tardiva risposta di un Ministero degli Interni che aveva inserito proprio il Vecchio ...

