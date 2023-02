San Nicola Manfredi, Vernillo racconta la visita a ‘casa Mastella’ e preannuncia un nuovo feeling con Noi di Centro (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArturo Vernillo non soltanto guida l’amministrazione comunale di San Nicola Manfredi ma ha anche già spaccato la sua stessa opposizione, almeno a quanto lui stesso riferisce questa mattina attraverso Facebook, uno dei suoi canali di comunicazione preferiti. Il primo cittadino sannicolese, a commento della nota emessa in mattinata dal consigliere comunale Francesco Cilento (leggi qui) e da Giovanna Coviello, rappresentante sannicolese di Noi Di Centro, lancia stoccate a quello che è stato il suo antagonista alle elezioni amministrative passate, Angelo Capobianco, spaccando per l’appunto il fronte opposto, anche in nome di un incontro che ci sarebbe stato ieri sera a casa Mastella. “La migliore risposta a Capobianco è data oggi dal gruppo che fa capo a Mastella. – scrive ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArturonon soltanto guida l’amministrazione comunale di Sanma ha anche già spaccato la sua stessa opposizione, almeno a quanto lui stesso riferisce questa mattina attraverso Facebook, uno dei suoi canali di comunicazione preferiti. Il primo cittadino sannicolese, a commento della nota emessa in mattinata dal consigliere comunale Francesco Cilento (leggi qui) e da Giovanna Coviello, rappresentante sannicolese di Noi Di, lancia stoccate a quello che è stato il suo antagonista alle elezioni amministrative passate, Angelo Capobianco, spaccando per l’appunto il fronte opposto, anche in nome di un incontro che ci sarebbe stato ieri sera a casa Mastella. “La migliore risposta a Capobianco è data oggi dal gruppo che fa capo a Mastella. – scrive ...

