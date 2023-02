San Nicola Manfredi, NdC: “Sfidiamo l’amministrazione a fare meglio sulla cultura” (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Reputiamo riduttivo, fuori tempo e superficiale qualsiasi analisi sulle politiche turistico-culturali che si fermi solo all’analisi dei costi e riduca tutto ad una questione finanziaria. Non è questo il punto”, così in una nota il consigliere comunale Noi di Centro Francesco Cilento e la segretaria territoriale NdC ed ex assessora alla cultura Giovanna Coviello. “In alcune prese di posizione sembra balenare una mentalità, totalmente erronea, che alimenta il luogo comune che con la cultura non si mangia e che i soldi per le attività culturali e d’intrattenimento siano uno spreco. Non è così, è vero invece l’esatto contrario”.“In passato, anche prima di chi partecipa all’estensione di questa nota, ci sono stati ottimi assessori alla cultura: citiamo Antonello Petrucciano, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Reputiamo riduttivo, fuori tempo e superficiale qualsiasi analisi sulle politiche turistico-li che si fermi solo all’analisi dei costi e riduca tutto ad una questione finanziaria. Non è questo il punto”, così in una nota il consigliere comunale Noi di Centro Francesco Cilento e la segretaria territoriale NdC ed ex assessora allaGiovanna Coviello. “In alcune prese di posizione sembra balenare una mentalità, totalmente erronea, che alimenta il luogo comune che con lanon si mangia e che i soldi per le attivitàli e d’intrattenimento siano uno spreco. Non è così, è vero invece l’esatto contrario”.“In passato, anche prima di chi partecipa all’estensione di questa nota, ci sono stati ottimi assessori alla: citiamo Antonello Petrucciano, il ...

