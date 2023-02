Samsung Galaxy Z Flip 4 | in sconto su Amazon ad un prezzo imperdibile

(Di martedì 21 febbraio 2023) Quest’oggi, martedì 21 febbraio, vi è un’incredibile offerta sudel pieghevole4 5G (2022) e versione italiana. Il dispositivo color Bora Purple lo potrete acquistare in superdel 21% aldi 869,99 euro (invece di 1099 euro di listino). Qualora foste propensi all’acquisto, vi consigliamo di procedere in fretta perché ci sono solamente 8 unità disponibili: inoltre, il device è spedito dall’e-commerce stesso e venduto da terzi. Andiamo a dare insieme uno sguardo alle principale caratteristiche e specifiche tecniche. Il4 5G, sul mercato dalla scorsa estate 2022, sfoggia un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici (con una risoluzione di 2640 x 1080 pixel) quando aperto e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HWSWReview : Il primo aggiornamento di Samsung Galaxy S23 porta le patch di febbraio 2023, via - gigibeltrame : Galaxy Z Fold 5 senza S Pen integrata: Samsung al lavoro su soluzione più sottile #digilosofia… - AcinoDuva : Il primo aggiornamento di Samsung Galaxy S23 porta le patch di febbraio 2023 - HDblog : Galaxy Z Fold 5 senza S Pen integrata: Samsung al lavoro su soluzione più sottile - notebookcheckit : Recensione del #Samsung #GalaxyTab Active4 Pro: #Tablet resistente alle intemperie con batteria sostituibile… -

Qualcomm potrebbe cambiare il suo programma di rilascio e anticipare la futura piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 per, che dovrebbe equipaggiare la futura famigliaS24 di, e persino ...Z Flip 4 71.9 x 165.2 x 6.9 mm 6.7 pollici - 2640x1080 pxZ Fold 4 130.1 x 155.1 x 6.3 mm 7.6 pollici - 2176x1812 px Clicca qui per il confronto completo ' Ecco, per il ...

Samsung allarga la One UI 5.1 ai Galaxy A, la MIUI 14 debutta su altri tre Xiaomi TuttoAndroid.net

Samsung Galaxy Z Fold 2 e A73 si aggiornano a One UI 5.1 GizChina.it

L’app Camera Assistant è disponibile per altri Samsung con One UI 5.1 TuttoAndroid.net

Samsung Galaxy Watch5 44mm: oggi costa meno di 250€! HTML.it

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno dei dispositivi più recenti ad apparire nell'ultima versione di Geekbench per Android. La nuova iterazione v6.0.0 del benchmark aggiunge alcune nuove metriche con cui ...L'offerta di ePRICE sul Samsung Galaxy S22 resterà valida ancora per 1 giorno, salvo esaurimento scorte (pochi pezzi rimasti).