Sampdoria, le prime parole di Oikonomou: 'Non ci ho messo molto ad accettare, ho parlato con un ex' (Di martedì 21 febbraio 2023) Marios Oikonomou, difensore arrivato da svincolato alla Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Ho ricevuto una chiamata, er... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Marios, difensore arrivato da svincolato alla, haai canali ufficiali del club: "Ho ricevuto una chiamata, er...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMWSampdoria : Social Sampdoria, le prime foto di Oikonomou in blucerchiato - TMWSampdoria : Social Sampdoria, le prime foto di Oikonomou in blucerchiato - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, le prime foto di #Oikonomou a Bogliasco: a breve l'ufficialità - ingobbito : @Torrenapoli1 Il Napoli ha fatto quello che fece il Verona, la Sampdoria. Ogni venti o trent’anni succede che una p… - giuseppeguida2 : @RRock_R6 @Mattemcss Ce ne vuole a fare 2 punti con Sampdoria Monza Empoli. Il tottenham sulla carta partiva per en… -