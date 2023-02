Sampdoria, le condizioni di Gabbiadini in vista della Lazio (Di martedì 21 febbraio 2023) Le condizioni di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, in vista della gara di campionato contro la Lazio Oggi, alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria, verranno valutate attentamente le condizioni di Manolo Gabbiadini. L’attaccante è uno dei calciatori che devono gestire quotidianamente la fatica a seguito dei tanti infortuni patiti in carriera. La sua presenza non è in dubbio per la gara contro la Lazio, ma potrebbe essere necessaria una settimana di sedute personalizzate. Contro il Bologna non aveva calciato il rigore perché affaticato e poco lucido. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Ledi Manolo, attaccante, ingara di campionato contro laOggi, alla ripresa degli allenamenti, verranno valutate attentamente ledi Manolo. L’attaccante è uno dei calciatori che devono gestire quotidianamente la fatica a seguito dei tanti infortuni patiti in carriera. La sua presenza non è in dubbio per la gara contro la, ma potrebbe essere necessaria una settimana di sedute personalizzate. Contro il Bologna non aveva calciato il rigore perché affaticato e poco lucido. L'articolo proviene da Calcio News 24.

