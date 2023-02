Saman, Nordio firma la rogatoria per celebrare il processo al padre in Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Guardasigilli ha inoltrato alle autorità del Pakistan la richiesta di assicurare con celerità una videoconferenza per permettere la partecipazione da remoto di Shabbar Abbas al processo che si sta celebrando a Reggio Emilia Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Guardasigilli ha inoltrato alle autorità del Pakistan la richiesta di assicurare con celerità una videoconferenza per permettere la partecipazione da remoto di Shabbar Abbas alche si sta celebrando a Reggio Emilia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Saman Abbas, Nordio firma rogatoria per processare il padre in Italia - StraNotizie : Caso Saman, Nordio firma rogatoria: 'Padre partecipi al processo' - lc71488535 : RT @SkyTG24: Saman Abbas, Nordio firma rogatoria per processare il padre in Italia - corrierebologna : Saman, il ministro Nordio chiede la partecipazione del padre al processo in videoconferenza - lorypil66 : RT @repubblica: Saman, Nordio firma la rogatoria per celebrare il processo al padre in Italia -