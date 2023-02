Salute, usare la forchetta dopo un ictus: stimoli elettrici risvegliano braccia e mani (Di martedì 21 febbraio 2023) Una neurotecnologia che stimola il midollo spinale e’ riuscita a migliorare istantaneamente la mobilita’ del braccio e della mano di persone colpite da ictus moderato o grave, consentendo loro di svolgere piu’ facilmente le normali attivita’ quotidiane. Questo e’ quanto emerge dai risultati di uno studio dei ricercatori dell’Universita’ di Pittsburgh, USA, e della Carnegie Mellon University, USA, pubblicato oggi su “Nature Medicine”. Un paio di sottili elettrodi metallici simili a fili di spaghetti impiantati lungo il collo attivano determinati circuiti neurali consentendo ai pazienti colpiti da ictus di aprire e chiudere completamente il pugno, sollevare il braccio sopra la testa o usare una forchetta e un coltello. “Abbiamo scoperto che la stimolazione elettrica di specifiche regioni del midollo spinale consente ai ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Una neurotecnologia che stimola il midollo spinale e’ riuscita a migliorare istantaneamente la mobilita’ del braccio e della mano di persone colpite damoderato o grave, consentendo loro di svolgere piu’ facilmente le normali attivita’ quotidiane. Questo e’ quanto emerge dai risultati di uno studio dei ricercatori dell’Universita’ di Pittsburgh, USA, e della Carnegie Mellon University, USA, pubblicato oggi su “Nature Medicine”. Un paio di sottili elettrodi metallici simili a fili di spaghetti impiantati lungo il collo attivano determinati circuiti neurali consentendo ai pazienti colpiti dadi aprire e chiudere completamente il pugno, sollevare il braccio sopra la testa ounae un coltello. “Abbiamo scoperto che la stimolazione elettrica di specifiche regioni del midollo spinale consente ai ...

