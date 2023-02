Saltano il Nord | meteo | ecco perché l' Italia è condannata

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) L'allarme siccità va preso seriamente,per “salvare” l'estate servono almeno 50 giorni di piogge e le previsioni in questo senso non sono delle migliori, soprattutto in alcune parti d'. Alad esempio non piove più come prima e questo sta rappresentando sempre più un problema. Illo ha spiegato Massimiliano Pasqui, climatologo e ricercatore del Cnr che è stato intervistato dal Corriere della Sera. “Ci sono cause globali e locali - ha spiegato - le prime vanno ricondotte alla forte anomalia climatica presente nel Pacifico. Più vicino a noi registriamo invece un innalzamento delle temperature nel Mediterraneo e irregolarità nell'area oceanica atlantica. L'elemento sostanziale è la direzione delle perturbazioni atlantiche che negli ultimi anni è cambiata. Si sono spostate più a ...