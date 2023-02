Salone del Libro ed egemonia culturale, i fatti di Firenze: la seconda puntata de L’Incursione (Video) (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb — La seconda puntata de L’Incursione, il nuovo Video-appuntamento settimanale con la redazione del Primato Nazionale. Una volta alla settimana, i nostri giornalisti si alterneranno nel commentare in diretta su Facebook e YouTube i fatti di rilievo, rispondendo alle domande dei lettori. In questa seconda puntata Adriano Scianca, Eugenio Palazzini fanno chiarezza su quanto accaduto a Firenze davanti al Liceo Michelangiolo e parlano del Salone del Libro e come contrastare l’egemonia culturale di sinistra. Ospiti della diretta Marco Scatarzi (Passaggio al Bosco) e Lorenzo Cafarchio (Altaforte) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb — Lade, il nuovo-appuntamento settimanale con la redazione del Primato Nazionale. Una volta alla settimana, i nostri giornalisti si alterneranno nel commentare in diretta su Facebook e YouTube idi rilievo, rispondendo alle domande dei lettori. In questaAdriano Scianca, Eugenio Palazzini fanno chiarezza su quanto accaduto adavanti al Liceo Michelangiolo e parlano deldele come contrastare l’di sinistra. Ospiti della diretta Marco Scatarzi (Passaggio al Bosco) e Lorenzo Cafarchio (Altaforte) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

