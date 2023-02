Salerno | sporcizia e scarsa sicurezza nel quartiere San Francesco

(Di martedì 21 febbraio 2023)nelSandi: i cittadini hanno quindi deciso di intervenire e far sentire il proprio malcontento. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con i consiglieri comunali Claudia Pecoraro, Catello Lambiase e Arturo Iannelli. Tutte le criticità sono state evidenziate e scritte in una pec inviata al sindaco Vincenzo Napoli. Si parla di furti, parcheggiatori abusivi, marciapiedi dissestati, verde pubblico incolto, immondizia e pubblica illuminazione carente. Il primo cittadino sarà nelil 2 marzo alle 18.30: “Siamo felici che il primo cittadino abbia deciso di venirci a trovare per ascoltare le nostre richieste – ha dichiarato Laura Vitale – e gradiremmo successivamente un confronto diretto con polizia e carabinieri“. Segui ZON.IT su Google News.

