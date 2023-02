Salerno, sospensione idrica: le strade interessate (Di martedì 21 febbraio 2023) La società Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Nizza altezza civico 180, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.30 alle ore 13.00 di Giovedì 23.02.2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Nizza Via Giovanni Francesco Memoli civico n° 2 (uffici ASL Sa 2) La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) La societàSistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Nizza altezza civico 180, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.30 alle ore 13.00 di Giovedì 23.02.2023, alle seguentie traverse limitrofe: Via Nizza Via Giovanni Francesco Memoli civico n° 2 (uffici ASL Sa 2) La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Segui ZON.IT su Google News.

