Salerno | arrestato scafista algerino | incastrato da immagini fornite dai migranti

La Polizia di Stato la scorsa notte ha proceduto al fermo di Chabour Nadir (classe 93) cittadino di nazionalità algerina, indagato per aver organizzato e gestito l'ingresso illegale nel territorio nazionale di 20 suoi connazionali, tra cui 2 donne e 3 bambini. In particolare, le prime risultanze investigative derivanti da prove dichiarative e dariprodotte dagli stessi, hanno consentito di individuare, salvo ulteriori approfondimenti, l'indagato qualeal timone dell imbarcazione che li trasportava. I suddetti, domenica 19 febbraio, sono stati soccorsi e tratti in salvo in acque nazionali da una motonave mercantile battente bandiera italiana e poi condotti nella giornata di ieri al locale porto commerciale, dove hanno ricevuto le prime cure e la prima ...

