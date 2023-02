Salerno | arrestato presunto scafista | incastrato da immagini fornite dai migranti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono state fondamentali leriprodotte dei telefonini in possesso deisalvati al largo della Sardegna e portati in salvo, nella giornata di ieri, al porto di, sulla nave mercantile Eco Adriatica per incastrare il. La Polizia di Stato ha proceduto, nella notte appena trascorsa, al fermo di indiziato di delitto di Chabour Nadir (classe 93) cittadino di nazionalità algerina, indagato per aver organizzato e gestito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di 20 suoi connazionali, tra cui 2 donne e 3 bambini. Era lui alla guida dell’imbarcazione con altri 20 connazionali tra cui due donne tre bambini, in buone condizioni di salute, oggi ospitati al centro di accoglienza della Protezione civile in via de Carrari, una delle tappe della ...