Salerno. Abusi sul letto, in acqua e a casa dei nonni: in manette zio orco (Di martedì 21 febbraio 2023) Più che uno zio, un orco. Un 60enne di Mercato San Severino (ma originario di Cava de’ Tirreni) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenni dai carabinieri della stazione di Fisciano. Avrebbe abusato in più occasioni di due sorelline. Salerno, violenze a letto e a casa dei nonni: arrestato zio orco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Più che uno zio, un. Un 60enne di Mercato San Severino (ma originario di Cava de’ Tirreni) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenni dai carabinieri della stazione di Fisciano. Avrebbe abusato in più occasioni di due sorelline., violenze ae adei: arrestato zioL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : San Severino, in carcere zio orco: “Al mare abusi sessuali su due sorelline di Salerno” - RedaFree_it : ?? La #violenzasessuale perdurava nel tempo, aggravata ancor di più dal reato di corruzione di due bambine. Le vitti… - infoitinterno : Salerno, violenze e abusi su due bambine: arrestato 60enne, indagini partite dopo i dubbi della mamma - NotizieVirgilio : ?? Violenze su due bambine, 60enne in manette: la denuncia della mamma Due sorelline violentate per anni da un 60enn… -