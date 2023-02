Sala: «Stadio fuori Milano problema per comuni piccoli» (Di martedì 21 febbraio 2023) Il progetto nuovo Stadio di Inter e Milan nell’area di San Siro è al momento fermo sulle richieste da parte del Comune di modifiche, per esempio capienza da 70mila posti e maggior spazio alle aree verdi, mentre le voci che vogliono le due squadre fuori da Milano, soprattutto il Milan. Il sindaco di Milano Beppe L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 febbraio 2023) Il progetto nuovodi Inter e Milan nell’area di San Siro è al momento fermo sulle richieste da parte del Comune di modifiche, per esempio capienza da 70mila posti e maggior spazio alle aree verdi, mentre le voci che vogliono le due squadreda, soprattutto il Milan. Il sindaco diBeppe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Non impazzisco per Ultimo, ma è un professionista - la scelta di non rifugiarsi nel playback a #DomenicaIn ne è l’e… - allmilanit : ???#Sala torna a parlare del nuovo stadio - leonzan75 : Ancora mi meraviglio di chi si meraviglia della storia nuovo stadio. Con Sala non verrà mai fatto nulla, deve rispo… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: San Siro, @BeppeSala: 'Il nuovo stadio deve essere a Milano'. @Inter @acmilan - TgrRaiLombardia : San Siro, @BeppeSala: 'Il nuovo stadio deve essere a Milano'. @Inter @acmilan -