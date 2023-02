Sala: «Nuovo stadio di Inter e Milan, per me va bene tutto. L’importante…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del Nuovo stadio di Inter e Milan che potrebbe non essere costruito a San Siro e del possibile spostamento fuori dai confini del capoluogo lombardo. Nuovo stadio – Queste le parole da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla possibilità che il Nuovo stadio possa essere costruito fuori il capoluogo lombardo. «Per me va bene tutto – si legge su CalcioeFinanza.it –, l’importante è che si rimanga a Milano. Ho detto a Inter e Milan che il problema non è solo la realizzazione dello stadio, ma la gestione. 60-70 vigili ogni volta dal Comune ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Giuseppe, sindaco dio, ha parlato deldiche potrebbe non essere costruito a San Siro e del possibile spostamento fuori dai confini del capoluogo lombardo.– Queste le parole da parte di Giuseppe, sindaco dio, sulla possibilità che ilpossa essere costruito fuori il capoluogo lombardo. «Per me va– si legge su CalcioeFinanza.it –, l’importante è che si rimanga ao. Ho detto ache il problema non è solo la realizzazione dello, ma la gestione. 60-70 vigili ogni volta dal Comune ...

