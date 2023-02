Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardotani4 : @di_reddito Ha saltato il 'tortello' Il salto del tortello. Nuovo sport? Lo voglio alle prossime sagre gastronomic… - caspadernello : Ci siamo anche noi! ? 'Un progetto targato Slow Food, una rete di collaborazione tra enti, istituzioni, produttori… - PressReview99 : Il mestiere prediletto dal principino è decisamente più ordinario di quello cui è stato predestinato...… -

E' tra lepiù amate di Rieti e dintorni. Finalmente torna, per festeggiare i suoi 100 anni la sagra del polentone al sugo di magro di Castel di Tora. Domenica 26 febbraio si festeggia il secolo.... ma anche le tradizioninon vengono tenute meno in considerazione. Così accanto alle ... vi consigliamo di assaggiare la versione originale in una delle numerosededicate alla ...

Sagre gastronomiche: la festa è servita TGCOM

Sagre gastronomiche: dalla cassoeula alle frittelle TGCOM

Sagre gastronomiche: gli appuntamenti più gustosi TGCOM

Sagre gastronomiche: le più gustose dalla Lombardia al Lazio TGCOM

Sagre gastronomiche per tutti i gusti, dal cioccolato al baccalà TGCOM

Dal Barolo alla carne di maiale, dalla polenta ai maccheroni: le cornucopie del Bel Paese E ‘ una ricchezza italiana che per la sua ricchezza nessuno può conoscere completamente. Le sagre, oltre che p ...Anche se oggi è di moda aggiungere patate lesse e salumi, vi consigliamo di assaggiare la versione originale in una delle numerose sagre dedicate alla cosiddetta ... abbiamo acceso i riflettori su un ...