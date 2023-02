Sabatini: «Lukaku o Dzeko? Uno ha bisogno di giocare. Un indizio…» (Di martedì 21 febbraio 2023) Sandro Sabatini sulle frequenze di Radio Radio ha espresso la sua opinione riguardo chi potrebbe giocare contro il Porto tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. SCELTE IN ATTACCO – Chi in attacco contro il Porto? Questo il pensiero di Sandro Sabatini: «Secondo me con la partita di sabato scorso, il fatto che Inzaghi abbia tolto Lukaku lasciando Dzeko novanta minuti significa che avrà intenzione di far partire il belga contro il Porto. Lui non è ancora in forma perché ha giocato poco, il bosniaco mi sembra stanco perché ha giocato troppo. Al top della condizione della forma di entrambi a mio avviso Dzeko è quello che fa giocare meglio lui e gli altri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Sandrosulle frequenze di Radio Radio ha espresso la sua opinione riguardo chi potrebbecontro il Porto tra Romelued Edin. SCELTE IN ATTACCO – Chi in attacco contro il Porto? Questo il pensiero di Sandro: «Secondo me con la partita di sabato scorso, il fatto che Inzaghi abbia toltolasciandonovanta minuti significa che avrà intenzione di far partire il belga contro il Porto. Lui non è ancora in forma perché ha giocato poco, il bosniaco mi sembra stanco perché ha giocato troppo. Al top della condizione della forma di entrambi a mio avvisoè quello che fameglio lui e gli altri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

