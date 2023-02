Sabatini: «In Italia qualcosa non funziona, l’Inter deve puntare sui giovani» (Di martedì 21 febbraio 2023) Sandro Sabatini, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua su ciò che dovrà fare l’Inter per sopperire ai problemi economici. In particolare ha parlato della possibilità di inserire in rosa giocatori giovani e promettenti. Il giornalista ha detto la sua anche sulle difficoltà del calcio Italiano. qualcosa NON QUADRA ? Sandro Sabatini ha parlato della possibilità per l’Inter di ringiovanire la rosa per mitigare i problemi economici. Inoltre ha detto la sua sulla situazione contabile del calcio Italiano. Le sue parole: «Tutte le squadre sono sull’orlo del fallimento. E quando sei in questa situazione non devi fare il famoso passo più lungo della gamba. In Italia non ci sono soldi. Le società devono ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Sandro, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua su ciò che dovrà fareper sopperire ai problemi economici. In particolare ha parlato della possibilità di inserire in rosa giocatorie promettenti. Il giornalista ha detto la sua anche sulle difficoltà del calciono.NON QUADRA ? Sandroha parlato della possibilità perdi rinre la rosa per mitigare i problemi economici. Inoltre ha detto la sua sulla situazione contabile del calciono. Le sue parole: «Tutte le squadre sono sull’orlo del fallimento. E quando sei in questa situazione non devi fare il famoso passo più lungo della gamba. Innon ci sono soldi. Le società devono ...

