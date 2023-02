Sabatini difende Allegri e la Juve | Trevisani punta sul Napoli | scontro a Pressing – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sandroe Riccardoparlano dintus, ma anche del confronto tra Maxe Luciano Spalletti. Ai due giornalisti la vedono in maniera diametralmente opposta per quanto riguarda il gioco e la capacità degli allenatori. Secondonellantus non si vede una linea di passaggio, un movimento senza palla. Ma subito scende in campoa difesa die dice: “Nellaci sono giocatori diversi. Se per te il gioco è colpa dell’allenatore…“. Perse “Lobotka e Anguissa giocassero nellaconnon giocherebbe così bene, mentre Locatelli e Rabiot nel...