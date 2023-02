Russia, Putin: "Sospendiamo trattato Start, nuovi test su armi nucleari" (Di martedì 21 febbraio 2023) Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - "La Russia sospende la sua partecipazione dallo Start", il trattato sul controllo delle armi nucleari tra Washington e Mosca. Ad annunciarlo il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea federale precisando che non si tratta di un "ritiro" dal trattato. "La Russia risponderà a ogni sfida, perché siamo un unico Paese, un popolo unito. Siamo fiduciosi nella nostra potenza, la verità è con noi", ha sottolineato affermando: "Faremo di tutto per la vittoria". La Russia ha progetti di armi "che superano come caratteristiche quelle dell'Occidente". "Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche", ha aggiunto. E, accusando Usa e Nato di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - "Lasospende la sua partecipazione dallo", ilsul controllo delletra Washington e Mosca. Ad annunciarlo il presidente russo, Vladimir, nel suo discorso all'Assemblea federale precisando che non si tratta di un "ritiro" dal. "Larisponderà a ogni sfida, perché siamo un unico Paese, un popolo unito. Siamo fiduciosi nella nostra potenza, la verità è con noi", ha sottolineato affermando: "Faremo di tutto per la vittoria". Laha progetti di"che superano come caratteristiche quelle dell'Occidente". "Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche", ha aggiunto. E, accusando Usa e Nato di non ...

