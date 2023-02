"Russia...". Meloni da Zelensky, improvviso blackout: la battuta raggelante | Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Un improvviso blackout ha interrotto per pochi secondi la conferenza stampa congiunta di Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Kiev, dopo il faccia a faccia sulla guerra tra la premier italiana e il presidente ucraino. "Russia...", scherza Zelensky con amara ironia. Al ritorno della luce in mancanza della tradizione simultanea delle parole del presidente ucraino la premier si improvvisa traduttrice traducendo in inglese una domanda di una giornalista italiana e poi aggiunge scherzando: "Presidente operaio". Una involontaria (forse) citazione di un ben noto slogan di Silvio Berlusconi. E proprio al Cav, leader di Forza Italia che nei giorni scorsi non era stato tenero con lui, Zelensky ha voluto dedicare una replica assai dura e polemica. "Io credo - ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Unha interrotto per pochi secondi la conferenza stampa congiunta di Giorgiae Volodymyra Kiev, dopo il faccia a faccia sulla guerra tra la premier italiana e il presidente ucraino. "...", scherzacon amara ironia. Al ritorno della luce in mancanza della tradizione simultanea delle parole del presidente ucraino la premier si improvvisa traduttrice traducendo in inglese una domanda di una giornalista italiana e poi aggiunge scherzando: "Presidente operaio". Una involontaria (forse) citazione di un ben noto slogan di Silvio Berlusconi. E proprio al Cav, leader di Forza Italia che nei giorni scorsi non era stato tenero con lui,ha voluto dedicare una replica assai dura e polemica. "Io credo - ha spiegato ...

