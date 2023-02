Russia, Kiev insiste perché i dirigenti stranieri abbandonino il paese: “A Mosca ancora 300 manager Usa e Ue, anche 13 italiani” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre l’Unione europea si prepara ad emanare il decimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, crescono le pressioni del governo ucraino sui dirigenti occidentali che ricoprono posizioni apicali in società russe. Per Kiev, infatti, la presenza (lecita) di membri europei e americani nei consigli di amministrazione rischia di indebolire gli sforzi per isolare la Russia sul piano internazionale. “Il lavoro dei vertici occidentali nelle aziende russe invia il falso segnale alla società russa e al mondo intero che Mosca non abbia fatto nulla di male” ha dichiarato Agiya Zagrebelska, esponente di spicco dell’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione. Il governo ha creato una banca dati pubblica che riporta i nomi di oltre 300 amministratori americani ed europei che siedono – senza violare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre l’Unione europea si prepara ad emanare il decimo pacchetto di sanzioni contro, crescono le pressioni del governo ucraino suioccidentali che ricoprono posizioni apicali in società russe. Per, infatti, la presenza (lecita) di membri europei e americani nei consigli di amministrazione rischia di indebolire gli sforzi per isolare lasul piano internazionale. “Il lavoro dei vertici occidentali nelle aziende russe invia il falso segnale alla società russa e al mondo intero chenon abbia fatto nulla di male” ha dichiarato Agiya Zagrebelska, esponente di spicco dell’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione. Il governo ha creato una banca dati pubblica che riporta i nomi di oltre 300 amministratori americani ed europei che siedono – senza violare ...

