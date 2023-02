Russia, in barba alle sanzioni il capo dei mercenari Wagner avrebbe guadagnato 250milioni di dollari da estrazione di oro, diamanti e petrolio (Di martedì 21 febbraio 2023) L’oligarca russo Yevgheny Prigozhin, punto di riferimento di una delle fazioni del Cremlino e sanzionato dall’Occidente perché fondatore dell’esercito privato dei mercenari del Gruppo Wagner attivo anche in Ucraina, avrebbe incassato negli ultimi 4 anni profitti per 250 milioni di dollari. A riferirlo è il Financial Times sulla base dei movimenti di denaro provenienti in particolare da Siria o Sudan, dove i miliziani Wagner sono stati accusati di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Secondo il giornale britannico tali movimenti censiti nel 2008 sarebbero sfuggiti al monitoraggio delle misure punitive occidentali. L’esame dei conti di aziende già sanzionate da Usa, Regno Unito e Ue che si ritiene facciano capo a Prigozhin rileva nello specifico profitti generati ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) L’oligarca russo Yevgheny Prigozhin, punto di riferimento di una delle fazioni del Cremlino e sanzionato dall’Occidente perché fondatore dell’esercito privato deidel Gruppoattivo anche in Ucraina,incassato negli ultimi 4 anni profitti per 250 milioni di. A riferirlo è il Financial Times sulla base dei movimenti di denaro provenienti in particolare da Siria o Sudan, dove i milizianisono stati accusati di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani. Secondo il giornale britannico tali movimenti censiti nel 2008 sarebbero sfuggiti al monitoraggio delle misure punitive occidentali. L’esame dei conti di aziende già sanzionate da Usa, Regno Unito e Ue che si ritiene faccianoa Prigozhin rileva nello specifico profitti generati ...

