(Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente ha parlato rivolgendosi in primis al popolo russo, con l'obiettivo di lanciare un messaggio di rassicurazione. Ma non è mancato un passaggio sule un riferimento ai Paesi aiutati durante la pandemia (compresa): tutti i temi toccati da

... per liberare al più presto l'Ue dalla dipendenza dai carburanti fossili. Gli obiettivi ... La chiave di ripartizione fra gli Stati membri di queste sovvenzioni assegna all'2 milardi e 760 ...Prima sosta in programma Bucha, la citta' teatro del massacro perpetrato daiche cercando di ... 'L'era con voi dall'inizio e lo sara' fino alla fine', garantisce alle autorita' locali, ...

Russi, Italia, oligarchi: a chi si è rivolto Putin nel suo discorso (e cosa ha detto sul nucleare) Corriere della Sera

Putin, il discorso alla nazione del 21 febbraio: “Sospendiamo applicazione trattato Start" Sky Tg24

Putin: Stop al trattato New Start sulle armi nucleari. Blinken: irresponsabile - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Putin si vanta dell'aiuto russo all'Italia durante il Covid, ma è l ... Fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, Meloni da Zelensky: "Italia non tentennerà. Non invieremo caccia" Sky Tg24

"Ho ribadito il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione Russa. L'Italia non intende tentennare e non lo ...