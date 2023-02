Running, dopo quattro anni torna l’Unesco Cities Marathon FVG: appuntamento a domenica 26 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) dopo quattro anni d’assenza, domenica 26 febbraio finalmente torna l’Unesco Cities Marathon FVG, la maratona delle città dell’Unesco. Con la pandemia alle spalle, si torna a correre lungo le strade di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. Un percorso nuovo con partenza e arrivo a Palmanova caratterizza l’ottava edizione della manifestazione, che presenta ovviamente la distanza della maratona (42 km), ma anche la mezza maratona, nordic walking, Unesco in Rosa e Special Run. Insomma, una giornata all’insegna dello sport davvero per tutti, non a caso tra gli iscritti figurano atleti di oltre dieci nazionalità. Tra i favoriti spiccano il friulano Alessio Milano e l’austriaco Christian Laciknger, ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)d’assenza,26finalmenteFVG, la maratona delle città del. Con la pandemia alle spalle, sia correre lungo le strade di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. Un percorso nuovo con partenza e arrivo a Palmanova caratterizza l’ottava edizione della manifestazione, che presenta ovviamente la distanza della maratona (42 km), ma anche la mezza maratona, nordic walking, Unesco in Rosa e Special Run. Insomma, una giornata all’insegna dello sport davvero per tutti, non a caso tra gli iscritti figurano atleti di oltre dieci nazionalità. Tra i favoriti spiccano il friulano Alessio Milano e l’austriaco Christian Laciknger, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarathonWorld1 : Domenica torna l'Unesco Cities Marathon: Domenica 26 febbraio, dopo quattro anni d'assenza, torna l'evento che coll…