Rossella morta dopo il sushi a Napoli: riapre il ristorante giapponese (Di martedì 21 febbraio 2023) Nessuna connessione tra il pranzo a base di sushi e la morte di Rossella Di Fuorti, la donna di 40 anni morta lo scorso 9 febbraio dopo aver consumato il pranzo nel noto ristorante asiatico con formula all you can eat a Fuorigrotta, Napoli. Dunque il locale riapre i battenti e i titolari lo annunciano online. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

