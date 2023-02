RORC Caribbean 600: Soldini comanda nei multi, in lotta Beccaria e Bona (Di martedì 21 febbraio 2023) Entra nel vivo l’edizione 2023 della RORC Caribbean 600, con gli equipaggi italiani in piena lotta per la vittoria finale. “Abbiamo superato la Guadalupa per primi! Ora corriamo verso Barbuda con Zoulou a 10 miglia!”, fa sapere Giovanni Soldini direttamente da Maserati multi70. Nei multiscafi e overall è Soldini a comandare, dopo aver già doppiato la Guadalupa, punto più meridionale del percorso. Per lui e il suo team inizia così l’ultima parte della regata, che culminerà con la risalita fino alla boa di Barbuda e il triangolo conclusivo intorno ad Antigua. Il vantaggio su Zoulou, secondo, si attesta intorno alle 10 miglia, con l’arrivo atteso nella notte italiana e verso la tarda serata ad Antigua. Nei Class 40 sono invece in lotta ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 21 febbraio 2023) Entra nel vivo l’edizione 2023 della600, con gli equipaggi italiani in pienaper la vittoria finale. “Abbiamo superato la Guadalupa per primi! Ora corriamo verso Barbuda con Zoulou a 10 miglia!”, fa sapere Giovannidirettamente da Maserati70. Neiscafi e overall ère, dopo aver già doppiato la Guadalupa, punto più meridionale del percorso. Per lui e il suo team inizia così l’ultima parte della regata, che culminerà con la risalita fino alla boa di Barbuda e il triangolo conclusivo intorno ad Antigua. Il vantaggio su Zoulou, secondo, si attesta intorno alle 10 miglia, con l’arrivo atteso nella notte italiana e verso la tarda serata ad Antigua. Nei Class 40 sono invece in...

