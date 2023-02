Romantiche, recensione: Pilar Fogliati debutta alla regia raccontando 4 donne contemporanee (Di martedì 21 febbraio 2023) La recensione di Romantiche, buon esordio alla regia dell’attrice Pilar Fogliati che sceglie di raccontare in quattro episodi diversi altrettante donne specchio della nostra contemporaneità, con ironia e un po’ di leggerezza Eugenia, Uvetta, Michela, Tazia. Sono le quattro donne che l’attrice Pilar Fogliati ha deciso di rappresentare in questo Romantiche, suo esordio come regista e sceneggiatrice (qui la conferenza) assieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta. Un film intessuto di grande ironia che punta sull’effetto comico e sulla leggerezza, senza però rinunciare ad uno o due momenti più intimi e melanconici per provare a raccontare l’insicurezza di un’intera generazione. Ragazze di oggi Eugenia ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladi, buon esordiodell’attriceche sceglie di raccontare in quattro episodi diversi altrettantespecchio della nostra contemporaneità, con ironia e un po’ di leggerezza Eugenia, Uvetta, Michela, Tazia. Sono le quattroche l’attriceha deciso di rappresentare in questo, suo esordio come regista e sceneggiatrice (qui la conferenza) assieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta. Un film intessuto di grande ironia che punta sull’effetto comico e sulla leggerezza, senza però rinunciare ad uno o due momenti più intimi e melanconici per provare a raccontare l’insicurezza di un’intera generazione. Ragazze di oggi Eugenia ...

