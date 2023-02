Romana Petri | “Ci ho messo 25 anni a iniziare un libro su mio padre Mario”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023), ha omaggiato ilpubblicando nel 2016 il“Le Serenate Del Ciclone” edito da Neri Pozza La scrittrice candidata al Premio Strega con “Rubare La Notte” sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nata nel 1965 comePezzetta, è autrice di radiodrammi per la Rai, debutta nel mondo dell’editoria con “Il Gambero Blu e Altri Racconti” nel 1990 che le valse il Premio Mondello come Opera Prima ed il terzo posto del Premio Letterario Nazionale Per La Donna Scrittrice. Si dedica anche all’attività di traduttrice duedopo con le opere die Ernaux, David Machado (Indice Medio Di Felicità), Mark Twain (Il Diario Di Adamo ed Eva), George Sand (La Daniella) tra i tanti. Il quinto romanzo “Alle ...