Roma, vendono nei mercatini merce presa nei cassonetti della spazzatura: scoperti 4 stranieri (Di martedì 21 febbraio 2023) Rovistavano nei cassonetti alla ricerca di materiale di vario tipo – dagli occhiali finto Missoni ai cappellini con visiera, passando per frullatori e modellini di macchine della polizia, ma anche abbigliamento e cincaglieria varia – per poi rivenderli nei mercatini di Roma. Ma questa mattina, in occasione di un controllo della Polizia di Roma Capitale del gruppo III Nomentano, effettuato in sinergia con il personale della Polizia di Stato del Distretto Fidene Serpentara, sono stati scoperti. Roma, l'ira dei residenti di via Val d'Ala: 'Siamo stanchi di vivere nel degrado' Dai cassonetti al mercatino a Montesacro Gli agenti, impegnati in un servizio di contrasto all'abusivismo commerciale nella mattinata di oggi, 21

