Roma, Tevere in ginocchio per la siccità: a galla una marea di rifiuti, a rischio flora e fauna (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma. Il fiume Tevere è sempre più a secco. Questo trend, purtroppo, non è nuovo e mano mano che passa il tempo è passa sempre più in peggioramento. Se ne rendono conto benissimo, tra gli altri, i canottieri che – sempre più frequentemente – devono fare i conti con gli incidenti in quanto la corsia dove possono navigare è stretta. siccità, Roma e Viterbo 'Capitali italiane della sete': i dati dell'Anbi nella Penisola Tevere in ginocchio a causa della siccità A rendere la sua testimonianza, come riportato dal Messaggero, è Gianfranco Cappelluzzo, vogatore del circolo Tevere Remo: 'È diventata una sorta di senso unico alternato. Abbiamo rilevato un sensibile aumento degli incidenti. Anche a causa dei rifiuti che riemergono ormai è ...

