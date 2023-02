Roma-Salisburgo, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o Sky Sport? Dove vedere Europa League (Di martedì 21 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio alle ore 21 alla stadio Olimpico si disputerà il match Roma-Salisburgo, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League; nell’incontro d’andata gli austriaci si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di testa di Capaldo al minuto 88. Nella fase a gironi di Europa League la squadra giallorossa è arrivata al secondo posto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Roma-HJK Helsinki: streaming gratis LIVE oggi e diretta TV8, Sky Sport o DAZN? Dove vedere Lazio-Feyenoord, streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio alle ore 21 alla stadio Olimpico si disputerà il match, valevole per il ritorno degli spareggi di; nell’incontro d’andata gli austriaci si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di testa di Capaldo al minuto 88. Nella fase a gironi dila squadra giallorossa è arrivata al secondo posto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-HJK Helsinki:LIVE oggi eTV8, SkyLazio-Feyenoord,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa colpiamo un palo e una traversa e a pochi minuti dal termine subiamo il gol del S… - OfficialASRoma : Le parole di Rick Karsdorp alla vigilia di Salisburgo-Roma #ASRoma - OfficialASRoma : ??? L'Europa League sta per tornare! Ultimi biglietti disponibili per Roma-Salisburgo! ?? ?? - lavitabile11 : RT @Giulian70609928: “È un risultato bugiardo” | NICOLA ZALEWSKI AL TERMINE DI SALISBURGO-ROMA - ilRomanistaweb : ?????????????? Controllo post operatorio per #Abraham, pronta la protezione ma resta comunque difficile il recupero per la… -