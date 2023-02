Roma-Salisburgo: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I giallorossi sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata per poter proseguire il loro cammino nel torneo continentale. Roma-Salisburgo si giocherà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico. Roma-Salisburgo: LE probabili formazioni Mourinho probabilmente non avrà a disposizione Abraham, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato, ma nel compenso recupera Pellegrini e Dybala che agiranno alle spalle di Belotti. A centrocampo, El Sharawy verrà dirottato a destra, mentre a sinistra ci sarà Zalewski, con Matic e Cristante nel mezzo. Nessun dubbio in difesa presidiata dai soliti noti Mancini, Smalling e Ibanez. Il tecnico degli austriaci, Jaissle, non avrà lo squalificato Pavlovic in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 febbraio 2023) Gara valida per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I giallorossi sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata per poter proseguire il loro cammino nel torneo continentale.si giocherà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.: LEMourinho probabilmente non avrà a disposizione Abraham, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato, ma nel compenso recupera Pellegrini e Dybala che agiranno alle spalle di Belotti. A centrocampo, El Sharawy verrà dirottato a destra, mentre a sinistra ci sarà Zalewski, con Matic e Cristante nel mezzo. Nessun dubbio in difesa presidiata dai soliti noti Mancini, Smalling e Ibanez. Il tecnico degli austriaci, Jaissle, non avrà lo squalificato Pavlovic in ...

