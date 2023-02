Roma-Salisburgo | arbitra Vincic | la designazione completa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso Roma-Salisburgo #ASRoma - OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa colpiamo un palo e una traversa e a pochi minuti dal termine subiamo il gol del S… - OfficialASRoma : Le parole di Rick Karsdorp alla vigilia di Salisburgo-Roma #ASRoma - PagineRomaniste : #RomaSalisburgo, conferenza stampa di #Mourinho e #Mancini domani dalle 19:30 #ASRoma #EuropaLeague - infoitsport : Dybala infortunio, come sta? Roma-Salisburgo, ecco le condizioni dell'argentino -

Manca sempre meno al ritorno in campo dellain Europa League . Giovedì alle 20:45 all'Olimpico arriverà ile i giallorossi saranno costretti a ribaltare l'1 - 0 dell'andata firmato da Capaldo. Domani invece è in programma la ...Commenta per primo Lasi sta preparando a Trigoria in vista della sfida di ritorno di Europa League contro il, ma José Mourinho non ha ancora potuto avere a disposizione Paulo Dybala . L'attaccante ...

Roma-Salisburgo: Dybala e Abraham ci provano, Pellegrini in gruppo. Chelsea su Mou ForzaRoma.info

Roma, shock per il tifoso disabile pestato a Salisburgo: cosa succede adesso, le reazioni Corriere dello Sport

ROMA-SALISBURGO: arbitra Vincic. Nessun precedente con i giallorossi, solo vittorie per gli austriaci con lui LAROMA24

Dybala infortunio, come sta Roma-Salisburgo, ecco le condizioni dell'argentino ilmessaggero.it

L’infortunio di Dybala ha tenuto col fiato sospeso il mondo della Roma. Contro il Salisburgo in Europa League, è arrivata la sostituzione dell’argentino all’intervallo per un fastidio muscolare alla c ...Il club tramite una nota sul proprio sito ha ufficializzato l'inizio della vendita dei tagliandi per la sfida contro i blucerchiati ...