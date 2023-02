Roma, ragazzo contro il treno, forse un tentato suicidio: è grave. Interrotta Metro A (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, ragazzo finisce sui binari, forse un tentativo di suicidio. Paura stamattina nella stazione Vittorio Emanuele della Metro A della Capitale dove un giovane, in circostanze in corso di accertamento, è finito contro il treno, non si sa al momento se per un incidente o per un gesto volontario (con quest’ultima ipotesi che resta al momento quella più plausibile). Ad ogni modo la circolazione ferroviaria è al momento Interrotta nelle tratta Termini – San Giovanni in entrambe le direzioni per consentire il soccorso al ragazzo. Attivato servizio bus di collegamento tra Termini e San Giovanni con fermata. tentato suicidio a Roma nella Metro Vittorio Emanuele Il tutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023)finisce sui binari,un tentativo di. Paura stamattina nella stazione Vittorio Emanuele dellaA della Capitale dove un giovane, in circostanze in corso di accertamento, è finitoil, non si sa al momento se per un incidente o per un gesto volontario (con quest’ultima ipotesi che resta al momento quella più plausibile). Ad ogni modo la circolazione ferroviaria è al momentonelle tratta Termini – San Giovanni in entrambe le direzioni per consentire il soccorso al. Attivato servizio bus di collegamento tra Termini e San Giovanni con fermata.nellaVittorio Emanuele Il tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : L’aspirante avv. Camilla Marianera e il ragazzo, Jacopo De Vivo, non avrebbero corrotto solo una talpa nell’ufficio… - CorriereCitta : Roma, ragazzo sui binari, interrotta Metro A: ipotesi tentato suicidio, gli aggiornamenti - FrancescoSech17 : A Roma un gruppo di 3 ragazzi ha lanciato uova contro un ragazzo con una grave forma di autismo che non usciva di c… - sportli26181512 : Matic appende la figurina di Dybala sull’armadietto: “Questo ragazzo come me” - im_simonev : @manu01111 @HungryMarcio anche tu puoi rimanere a casa ogni partita se devi fischiare un ragazzo di 19 anni che dop… -